Concorso Vincenzoni per Soggetti e Musiche per Film

Il concorso si articola in due sezioni:

1. Sezione Soggetti: per un Soggetto a tema libero

2. Sezione Musica: per una Partitura di commento musicale a due scene del film Figli (2020) di Mattia Torre e Giuseppe Bonito. Le due sequenze vanno scaricate dal sito dell’Associazione Vincenzoni alla pagina Bando 2023 – PREMIO VINCENZONI.



I Soggetti, redatti in forma anonima e contraddistinti solo dal titolo, devono avere una lunghezza massima di 12.000 battute, con pagine A4, Times New Roman,12, interlinea 1,5. Il Soggetto deve essere preceduto da una breve sinossi (max 600 battute). Il soggetto deve prevedere un possibile sviluppo per un lungometraggio.

Le Composizioni musicali, redatte in forma anonima, devono essere contraddistinte a cura dell’autore da un codice composto da tre lettere e tre numeri.

Quest’anno i candidati potranno scegliere due diverse opzioni:

Opzione 1 – Ensemble, con tastiera elettronica: quintetto d’archi (2 violini, viola, violoncello e contrabbasso), flauto, clarinetto basso e tastiera synth (il candidato può scegliere di utilizzare l'organico al completo o solo una parte di questo). Indicazioni per l’uso della tastiera, che non va assolutamente usata come un pianoforte, vengono date nella pagina Bando 2023 – PREMIO VINCENZONI

Opzione 2 – Composizione elettronica o elettroacustica da inviare già completa e in veste definitiva.

Per entrambe le opzioni è richiesta la presentazione di una partitura: o convenzionale o elettroacustica con chiari riferimenti al time code.

Le musiche devono essere montate su un video MP4, al quale deve essere associato lo stesso codice assegnato alla partitura e nessun altro elemento identificativo dell’autore.



Il Concorso è rivolto a Soggettisti e Compositori italiani che alla data del 30 giugno 2023 abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 35 anni. La partecipazione al Concorso è gratuita.

Art. 4 - INVIO DELLE OPERE E DELLA DOCUMENTAZIONE

I lavori, Soggetti e Partiture, devono essere inviati in formato pdf entro le ore 23:59 del 30 giugno 2023 al seguente all’indirizzo di posta elettronica: concorso@premiovincenzoni.it La mail dei partecipanti della Sezione Musica deve contenere un link, dal quale si possa scaricare il video con le musiche montate.

Contestualmente entro la stessa data del 30 giugno 2023, i candidati devono inviare:

-o in formato cartaceo, tramite raccomandata (fa fede il timbro postale di invio) al seguente indirizzo: Segreteria Concorso Vincenzoni – c/o prof. Luciano Franchin, Viale Italia,38 - 31100 Treviso

- o in formato digitale pdf,tramite mail di posta certificata all’indirizzo info@pec.premiovincenzoni.it

la seguente documentazione:

a) un foglio in carta libera contenente ? il titolo (per i Soggetti) oppure il codice di 6 caratteri (per le Partiture); ? i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, recapito di posta elettronica); ?una dichiarazione firmata di accettare senza riserve tutte le disposizioni che regolano la partecipazione al concorso, contenute nel Bando pubblicato nel sito Internet www.premiovincenzoni.it, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs101/2018; ? una breve presentazione dell’autore;

b) la fotocopia di un valido documento di identità.

ART. 6 PREMIAZIONE

Il Concorso Luciano Vincenzoni prevede i seguenti premi:

1. Sezione Soggetti: 1° premio € 1.500 – 2° premio €500,00.



