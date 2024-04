Il bando della X Edizione 2024 del Concorso Vincenzoni per Soggetti e Musiche per Film è pronto e si può scaricare in www.premiovincenzoni.it

Ora aspettiamo dai giovani partecipanti dei bei soggetti e delle belle musiche. La scadenza è il 30 giugno, ma è meglio mettersi subito al lavoro. Premi per 5.500 euro. Partecipazione gratuita. C' è anche un premio speciale per il miglior soggetto commedia, dedicato a Robert Haggiag, produttore di Signore & Signori e grande amico di Vincenzoni. Vedi chi era in

https://www.ernandes.net/haggiag/biografia.htm

Per la Musica i giovani musicisti devono comporre una partitura per musicare la sequenza iniziale del film Signore & Signori. Vedi il bando

https://www.premiovincenzoni.it/2024/03/18/il-bando-2024/

Se guardi questa scena iniziale e poi guardi anche questa scena delle bretelle

https://youtu.be/DbQXARR1uwc?si=gGgXHfAhLb4AtPeR non potrai resistere dal guardare tutto il film.(Per i custodi del copyright: le due scene sono due ottimi trailer!!!).



https://www.premiovincenzoni.it/.../proposta-intitolazione/