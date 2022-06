Concorso Vincenzoni per soggetti e colonne sonore

Per partecipare al concorso bisogna inviare un soggetto a tema libero lungo non più di 12000 battute oppure una partitura musicale per una sequenza di colonna sonora di circa 6 minuti. Concorso riservato a giovani Under 35. Scadenza per l'invio delle opere: 30 giugno 2022. In palio 1500 euro per il primo classificato della categoria "soggetti" e "partiture". 500 euro ai secondi. La partecipazione è gratuita. Per le modalità di partecipazione vedi il bando in www.premiovincenzoni.it