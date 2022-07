Concorso canoro "La Fronda d'Oro" - 58^ edizione

Concorso Canoro "LA FRONDA D'ORO"



SABATO 6 AGOSTO 2022 - ORE 21.00 in PIAZZA LUZZATTI a MOTTA DI LIVENZA (TV)



Il concorso arrivato alla sua 58^ edizione sarà trasmesso in diretta TV sul canale 77 MEDIA 24 e sul canale twitch/media24tv.



Negli anni, la Fronda d'oro, ha visto la partecipazione di giovani cantanti emergenti, che sono ancora all'attivo nel panorama musicale sia locale che nazionale.



Per info:

- iscrizionifrondadoro@gmail.com



- Cell: 334.8870598