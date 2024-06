Orario non disponibile

Quando Dal 22/06/2024 al 07/07/2024 Orario non disponibile

A CONEGLIANO ARRIVA L’EVENTO DELL’ESTATE 2024: CONEGLIANO BEACH

Dopo in grande successo delle casette natalizie arriva la versione estiva della festa in centro città!

Dal 22 giugno al 7 luglio “E-state con noi”; in viale Carducci, casette con food e drink, animazione, giochi per bimbi, passeggiate turistiche alla scoperta dei luoghi incantati della città del Cima.

Il divertimento ti aspetta in città!

In collaborazione con Artiglio e Comune di Conegliano