A Conegliano la commedia "Cotton Club. Il più bel locale jazz della bassa Padana"

Risate assicurate sabato sera 23 ottobre alle ore 20.30 a Conegliano con la commedia brillante "Cotton Club. Il più bel locale jazz della bassa Padana", scritta e diretta dal trevigiano Davide Stefanato. Sul palco la compagnia teatrale Kuidaore (Enrico Bellotto, Elisa Marangon, Maurizio Putignano, Rita Marchiori) che si esibirà al Teatro Dina Orsi; ingresso libero, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.



La commedia si svolge all'interno di "un fumoso e puzzolente locale jazz anni '70 della bassa Padana". Quattro i divertenti personaggi le cui vicende si intrecciano al Cotton Club: il boss, detto "il pugliese", arrogante proprietario del locale dedito a loschi giri d'affari; Sharon, avvenente giovane ballerina (e non solo); Marco, ragazzo educato e un pò ingenuo, follemente innamorato di Sharon; il Pantera, killer su commissione.

Marco e il Pantera studieranno improbabili ed intricati tentativi per eliminare l'arrogante boss del locale; non mancheranno i colpi di scena.



Per maggiori informazioni consultate le pagine Instagram e Facebook



www.facebook.com/KuidaoreCompagnia

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...