Al Duomo di Conegliano il concerto della Piccola Orchestra Veneta e i suoi Solisti

Dopo l’ottimo successo dell’evento di domenica scorsa al Santuario di Santa Maria delle Grazie a Colbertaldo di Vidor, anche domenica 3 settembre la Piccola Orchestra Veneta e i suoi Solisti, diretti dal maestro Giancarlo Nadai, saranno i protagonisti del concerto in programma alle ore 17 nel Duomo di Conegliano, decima tappa in calendario della rassegna “Musica d’estate in arte e bellezza. Dodici concerti nelle chiese del territorio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità UNESCO”.

Il ciclo di eventi settimanali, iniziato il 2 luglio scorso a San Pietro di Feletto, è promosso dall'Istituto Beato Toniolo. Le vie dei Santi, della diocesi di Vittorio Veneto, insieme all’Associazione musicale Toti Dal Monte e alla Piccola Orchestra Veneta, con il contributo della Città di Pieve di Soligo.

La manifestazione si inserisce a pieno titolo nelle proposte della Città Veneta della Cultura 2023 “Musica per il paesaggio, Musica nel paesaggio”, con appuntamenti musicali ogni domenica fino al prossimo 17 settembre in altrettante chiese tra le più belle e suggestive del patrimonio religioso delle diocesi di Vittorio Veneto e di Padova. La rassegna si rende possibile grazie al generoso sostegno di Banca Prealpi San Biagio, sponsor principale, e all’apporto concreto di Latteria Soligo, Consorzio Tutela Prosecco Superiore DOCG, Home Cucine e Sogno Veneto,

Il concerto del 3 settembre viene realizzato con il patrocinio della Città di Conegliano e in collaborazione con il Gruppo Volontari della Sala dei Battuti di Conegliano e la rete culturale Vite Illustri Pieve di Soligo - VIP: essa comprende la Fondazione Balbi Valier, la Fondazione Francesco Fabbri, l’Istituto Beato Toniolo, l’Associazione Amici di Don Mario Gerlin, l’Associazione culturale Careni e l’Associazione musicale Toti Dal Monte, particolarmente impegnata in questo 2023 che ricorda i 130 anni dalla nascita della grande cantante lirica Toti Dal Monte. L’ingresso all’evento è libero, senza necessità di prenotazione.

L’importante appuntamento musicale del 3 settembre sarà presentato da Elisa Nadai, con i saluti iniziali tra gli altri dell’arciprete monsignor Roberto Bischer. Sarà introdotto dalle illustrazioni sul Duomo coneglianese da parte della storica dell’arte Cristina Chiesura, che ha curato i testi del filmato breve sulla stessa chiesa inserito nella collana video “Luoghi del Sacro in terra UNESCO” realizzata con successo grazie all’impegno di Istituto Beato Toniolo, Diocesi di Vittorio Veneto e testata giornalista Qdpnews.it, oggi media partner della rassegna, con il decisivo sostegno di Banca Prealpi SanBiagio.