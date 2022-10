“L’origine del dolore. Imparare a conoscerlo per vivere meglio”: incontro con Paolo Crepet

Il tema del dolore al centro del terzo appuntamento del tour della prevenzione organizzato dall’Associazione di Mutuo Soccorso ETS NoixNoi con Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, presente con 64 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Il nuovo incontro, dal titolo “L’origine del dolore. Imparare a conoscerlo per vivere meglio”, si terrà venerdì 28 ottobre alle 20.30 all’auditorium “Dina Orsi” di Conegliano (via Luigi Einaudi 136) e avrà come protagonista il prof. Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore e saggista di fama internazionale. Insieme a lui, sul palco, la cardiologa dott.ssa Sonja Cukon Buttignoni e il dott. Antonio Sacchetta, già primario di Medicina Interna presso l’Ospedale “De Gironcoli” e l’Ospedale Civile di Conegliano.

L’incontro avviene con la direzione scientifica di Centro di Medicina e il patrocinio del Comune di Conegliano. Dopo i saluti introduttivi del Sindaco di Conegliano, Fabio Chies, interverranno il Presidente dell’Associazione NoixNoi e Vicepresidente di Banca Prealpi SanBiagio, Flavio Salvador, e il Presidente di Banca Prealpi SanBiagio, Carlo Antiga. Modera il giornalista Marco Ceotto.

Una persona su quattro oggi in Italia ha più di 65 anni. In futuro questo dato diventerà ancor più importante. Come emerso da recenti studi dell’Istituto Superiore di Sanità, su una popolazione di quasi 51 milioni di persone con più di 18 anni di età, si può stimare che oltre 14 milioni convivano con una patologia cronica e - di questi - 8,4 milioni siano ultra 65enni. Ciò comporta implicazioni patologiche fisico-mentali e difficoltà non solo per la persona direttamente interessata, ma anche per il nucleo familiare in cui è inserita. Per questo NoixNoi e Banca Prealpi SanBiagio hanno inteso investire in un incontro divulgativo, aperto a tutti, con la partecipazione del prof. Crepet che si concentrerà sul tema del dolore: acuto, cronico, somatico e psicosomatico, ma anche sulla paura del dolore, sulla stanchezza di fronte ad un dolore che non lascia mai, fino a quel dolore che è frutto della perdita di chi ci sta attorno.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita, fino ad esaurimento dei posti. Sarà presente anche la libreria “Tralerighe” di Conegliano che renderà disponibili le più recenti pubblicazioni del celebre psichiatra. Per informazioni è a disposizione la Segreteria Organizzativa di Centro di medicina (cell. 3346766572 - relazioniesterne@centrodimedicina.com).