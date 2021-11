Conegliano, al via la mostra "Erotico contemporaneo"

In onore dei primi 10 anni di vita l’associazione cultura INTArt presenta la mostra Erotico contemporaneo, una mostra dedicata al concetto di erotico descritto da opere di 42 artisti contemporanei. Quadri, sculture, fotografie e installazioni: tutte le oltre 60 opere concorrono a raccontare un concetto delicato da sviscerare e sempre accostato al fratello scomodo, la pornografia. Diventa fondamentale fare questa distinzione: siamo in una società dove questa sottile linea è stata quasi dimenticata a favore di una sessualità esposta, senza filtri e per tutti. Questo approccio ha portato a perdere completamente tutta la magia e la sensualità di immagini velate e che amano alludere a quella sfera, senza mai arrivare a un'immagine definita. In questa società si sente quasi la necessità di parlare di sessualità, cercando di riportare quello che di bello c'è in questa parola: un messaggio spiritualmente ricco, capace di contrapporsi alla leggerezza di altre immagini.

È questo lo scopo nobile che si pone questa rassegna artistica: proporre l’erotismo come allusione, gioco di sguardi, immaginazione. Ogni opera racconta una storia, una situazione erotica potenziale dove il proseguo della scena viene lasciata solo allo spettatore, che può lasciar vagare la mente e vedere oltre quello che viene raccontato sulla tela. Infine vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale per aver accolto la nostra richiesta ed averci sostenuto nell’organizzazione della mostra.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...