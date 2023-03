Conegliano: il 28 Marzo una serata con Federico Della Puppa sulle smart cities

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Come costruire un territorio intelligente, sostenibile e inclusivo” è il tema dell’incontro con Federico Della Puppa, esperto in materia, che si terrà a Conegliano il giorno 28 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Comunale di Campolongo. Federico Della Puppa è responsabile dell’Area Analisi & Strategie presso Smart Land, già docente di Economia all'Università IUAV di Venezia, autore con Roberto Masiero del manifesto "Dalla smart city alla smart land" per Fondazione Francesco Fabbri. L’incontro è organizzato dal Circolo Culturale Conegliano e dal Gruppo di Volontari Conegliano Presente e Futura. Il Circolo Culturale Conegliano, nato lo scorso anno, inaugura con questa serata una serie di appuntamenti dedicati alla riflessione sulla Conegliano di oggi e di domani, disegnando possibili scenari con studiosi e protagonisti della vita sociale, produttiva e politica. L’associazione non ha scopo di lucro e ha in programma nel corso del 2023 varie attività di promozione culturale e di utilità sociale a vantaggio della comunità della città, anche in collaborazione con altre associazioni, come in questo caso con il gruppo “Conegliano Presente e futura”, che punta al miglioramento della qualità della vita dei cittadini coneglianesi. La cittadinanza è invitata e l’ingresso per la serata è libero. Circolo Culturale Conegliano Gruppo Volontari “Conegliano Presente e Futura”