All’interno dell’evento PER NON DIMENTICARE dell’Associazione Nazionale Ex Internati va in scena lo spettacolo Ginettaccio, storia di un uomo giusto di e con Giovanni Betto e Paolo Perin organizzato in collaborazione con Luisa Trevisi Idee Che Danno Spettacolo.

In “Ginettaccio”, spettacolo scritto a quattro mani da Paolo Perin e Giovanni Betto, si vuole raccontare come nei momenti più bui della storia, anche se fievole, rimane accesa la fiammella della compassione umana grazie a donne e uomini giusti.

Partendo dal racconto dell’infanzia e dell’ascesa sportiva di Gino Bartali si arriva a raccontare la storia (sconosciuta fino alla sua morte) del suo straordinario e silenzioso lavoro, speso per salvare la vita di centinaia di ebrei.



Evento a ingresso libero fino ad esaurimento posti.