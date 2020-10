Visita guidata gratuita con la curatrice Franca Lugato alla mostra "Il Racconto della montagna"

Venerdì 16 ottobre, alle ore 16.30, la curatrice Franca Lugato condurrà i visitatori alla scoperta della mostra Il Racconto della montagna nella pittura tra Ottocento e Novecento, al Palazzo Sarcinelli di Conegliano. La visita guidata è gratuita e per l’occasione l’ingresso all’esposizione è ridotto al costo di 7 euro anziché 11. E’ preferibile mandare un’email per prenotarsi a bookshop.sarcinelli@gmail.com.

Un’occasione imperdibile per scoprire aneddoti e curiosità sul percorso espositivo e sui personaggi, le grandi avventure e le storie che hanno animato il fascino per le Dolomiti venete e friulane tra Ottocento e Novecento.

Per il mese di ottobre, inoltre, tutte le donne potranno visitare la rassegna con un biglietto speciale al costo ridotto di 7 euro anziché 11, in occasione dell'iniziativa “L'arte ama le donne”. Un piccolo grande gesto a favore della Campagna della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori: LILT for WOMEN - Nastro Rosa, dedicata alla prevenzione contro il tumore al seno.

LA MOSTRA

L'esposizione vuole approfondire il tema della montagna, che si presenta in forma significativa nella pittura italiana di veduta già a partire dalla metà dell’Ottocento, acquistando una sempre più decisa caratterizzazione tra la fine del secolo e i primi decenni del successivo, anche grazie alle esplorazioni scientifiche e alla conquista delle più alte cime. Accanto alle opere di celebri autori italiani e stranieri che hanno frequentato principalmente le Dolomiti, da Ciardi a Compton, da Sartorelli a Pellis, da Wolf Ferrari a Chitarin provenienti da diverse collezioni private e pubbliche tra le quali l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia, la Casa Cavazzini-Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Udine, la Moderna Galleria di Zagabria, i visitatori potranno (ri)scoprire anche i paesaggi alpini di artisti meno noti. Oltre ai dipinti, la rassegna presenta una selezione di pubblicistica, cartografia, volumi, stampe, a testimonianza della fortuna e del crescente richiamo che il tema assume nella seconda metà dell’Ottocento.

L'accesso alla mostra Il Racconto della montagna nella pittura tra Ottocento e Novecento è contingentato e avviene nel rispetto delle attuali norme sulla sicurezza.