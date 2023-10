Mostra d'arte contemporanea "Venezia1602"

COMUNICATO STAMPA – MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA - VENEZIA 1602

Domenica 15 Ottobre verrà inaugurata, nell’androne di Palazzo Sarcinelli di Conegliano (TV), la mostra “VENEZIA 1602 – La Via Delle Spezie”, la collezione d’arte contemporanea che omaggia la ricorrenza della nascita di Venezia. L’intera esposizione è già stata presentata proprio in laguna il 25 Marzo all’ H10 Palazzo Canova, di fatto questa seconda data è la presentazione in terraferma che, con i suoi 50 giorni, si renderà visitabile nell’interland veneto. Evento GRATUITO aperto al pubblico.

Ad accogliere con grande entusiasmo la rassegna artistica, è stato il Comune di Conegliano, sensibile ai progetti culturali identitari, che proprio in occasione delle grandi mostre di Palazzo Sarcinelli ha voluto inserire un qualcosa che richiami il territorio con dieci opere di dieci artisti che, con la loro visione hanno sviluppato il tema di quest’anno: “la via delle spezie”.

Il conteggio dei 1600 anni dalla nascita della città lagunare, è partito nel 2021, ed è diventato un progetto artistico che propone uno spunto di riflessione sul futuro dell'arte a Venezia. Il 1600+ non è altro che il numero progressivo dell'attività artistica annuale prevista a Venezia per i prossimi anni da NEXT ART sezione d’arte dell'Associazione veneziana NEXT. Lo scopo è quello di contribuire con la bellezza e la creatività, diventando partecipanti attivi della comunità artistica contemporanea. Di anno in anno i progetti saranno arricchiti e nominati dal numero sequenziale (1601, 1602, 1603...) che ne ricorda il continuo contributo culturale; ogni anno vengono selezionati artisti in più ambiti: dalla pittura e la grafica alla scultura e l’installazione.

I dieci artisti, che rappresenteranno il tema, hanno realizzato ognuno un dipinto includendo l’utilizzo di una o più spezie a piacere, mescolandole con il colore, applicandole sull’opera ancora fresca o in altro modo, come meglio suggerisce l’inventiva dell’artista. Il tema 2023 de “LE SPEZIE” è stato scelto ispirandosi al commercio che Venezia possedeva fin dai tempi della Repubblica Serenissima; ogni artista non sarà necessariamente legato alla spezia in sé ma al concetto che la spezia esprime e rappresenta: per secoli il commercio di spezie è stato anche un mezzo che ha dato la possibilità a culture diverse di venire in contatto ed influenzarsi, contribuendo ad arricchire il patrimonio di arte e bellezza che tutti noi oggi ammiriamo.

– La novità e l’eccezionalità di questa mostra sta nella sua originalità – spiega il presidente della NEXT Daniele Cellini e curatore della mostra – di fatto 1600+ è l’esposizione di arte contemporanea che stimola gli artisti del nostro tempo a dare il proprio contributo all’arte. Con questo 1602 vogliamo essere attivi culturalmente e non solo spettatori, d'altronde fin ora, in questi 16 secoli passati, abbiamo visto opere di grandi maestri che tutt’ora possiamo ammirare nei musei, e chissà che nei prossimi 1600 anni non si nasconda un futuro Tiepolo, Canaletto, Giorgione o Bellini tra gli artisti che hanno la possibilità di esprimersi nel nostro proggetto . Il tema “La Via delle Spezie” si rifà alla storia della Repubblica Serenissima: un argomento che attinge dal passato per essere reinterpretato in chiave contemporanea. Pensare di entrare in mostra e sapere che ogni opera è stata mescolata fisicamente con delle spezie fa capire quanto ci si addentri nella ricerca artistica. Continua dicendo Elena Cesca l’esperta in spezie della NEXT: - è un piacere essere ospitati a Conegliano, perchè dà la possibilità, come a noi associazioni del territorio, di portare avanti progetti culturali identitari con grande passione e determinazione. -

La mostra inizierà il 15 Ottobre con il taglio del nastro e resterà aperta al pubblico per 50 giorni, ad ingresso gratuito, fino a Domenica 3 Dicembre. Tutte le opere saranno consultabili tramite un QR-code dedicato.

Gli artisti presenti sono: Lucia Zamburlini, Stiven Frarè, Nicole Battiston, Cristina Meotto, Vanessa Modafferi, Andrea Pagotto, Valentina Vendrame, Pino Martello, Michalis Dolapsakis e Giacomo Gerin.

Curatore: Daniele Cellini



Per tutte le info: servizio cultura e turismo 0438 413316 oltre alla pagina Facebook dell’Associazione NEXT www.fb.com/nextassociazione e il sito www.associazionenext.it