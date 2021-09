Il paesaggio con gli occhi di Cima da Conegliano, tra dipinti e realtà

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 16.00

Di Cima da Conegliano c'è un grande dipinto conservato nel Duomo, dove conosceremo questo pittore tanto richiesto e riconosciuto in vita. La successiva passeggiata ci porterà alla sommità del colle ed al castello.

Qui l'occhio potrà spaziare dalle prime Dolomiti alla vasta pianura abitata. E proprio qui, sulle mura medievali e nascosto dagli alti cipressi, si apre un antico varco che ci permetterà di percorrere un nuovo sentiero nella natura, tra roverelle e vigneti.

Un percorso dal quale sarà possibile osservare la collina nord di Conegliano "con gli occhi di Cima", catturando inediti scorci e vedute della città murata, tra passato e presente.



ALTRE INFORMAZIONI:



? Luogo dell’appuntamento: davanti al Duomo di Conegliano



? Orario di ritrovo: ore 16.00



? Il prezzo a persona è di 13 euro



La quota di partecipazione include: visita guidata con guida turistica autorizzata e noleggio whispers.

Si invitano i partecipanti ad indossare scarpe comode.

La vostra guida sarà Francesca.



?La prenotazione è obbligatoria ed impegnativa effettuabile tramite email all’indirizzo info@aregoladarte.info

Per maggiori informazioni potete chiamare il numero 349.4107020 ?



?? In caso di condizioni meteo particolarmente avverse l’iniziativa sarà rinviata. Verrete avvisati entro le 24 ore precedenti all’appuntamento.

