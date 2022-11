Al Radiogolden di Conegliano il concerto raccontato dei Plaim

Indirizzo non disponibile

Domenica 13 alle 18 Radiogolden di Conegliano ospite il concerto raccontato dei PLAIM, acronimo di Paolo Le Ali Il Motore, gruppo musicale nato nel 2017 dall’incontro di musicisti con esperienza pluriennale su palchi italiani ed esteri.

PLAIM propone un repertorio cantautorale eterogeneo, che spazia dal folk al rock, con sfumature blues e deviazioni jazz. Paolo Le Ali Il Motore porteranno in scena un coinvolgente concerto raccontato, un intrecciarsi di parole, musica, storie e interazione tra i musicisti e il pubblico condotto in modo leggero e divertente, in un mondo variegato, attraversato da storie marginali di donne e uomini, osservati amorevolmente con curiosità e sguardi laterali. Un’ora e mezza di musica adatta a tutte le età.

I PLAIM sono Paolo Perin (chitarra e voce), Paolo Callegaro (batteria), Mattia Magatelli (basso e voce), Marco Pizzinat (chitarra elettrica), Federica Capra (violino e voce).

Ingresso gratuito con contributo responsabile.