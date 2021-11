Pole Dance e Danza Aerea, Conegliano ospita la prima competizione nazionale

Trepida attesa per la Competizione Nazionale MSP POLE AND AERIAL DAY che si terrà Domenica 5 dicembre 2021 presso il Palastadio di Conegliano. Circa cento atleti provenienti dalle migliori scuole d’Italia si sfideranno nelle seguenti discipline: Pole Dance, Cerchio Aereo e Tessuti. Un evento nazionale patrocinato dalla città di Conegliano, dalla Provincia e dalla Regione Veneto, che per la prima volta nella storia si svolgerà all’interno dei confini della nostra Regione e che per l’occasione ha già registrato il tutto esaurito.

La competizione si svolgerà durante tutta la giornata di Domenica 5 nella quale è prevista anche una diretta streaming professionale per poter seguire l’evento direttamente dai canali social dell’Ente di promozione sportiva MSP Treviso. Il pannello della giuria sarà composto da 5 giudici d’eccellenza, esperti del settore e provenienti da Veneto, Toscana e Puglia. A tenere il pubblico con il fiato sospeso saranno gli atleti di tutte le età e con esperienza diversa, dai grandi campioni, a performer neofiti. Sarà una giornata speciale all’insegna dello sport e del divertimento, nel totale rispetto delle regole per la sicurezza e la salute di tutti. Quello di Domenica insomma è un appuntamento da non mancare.