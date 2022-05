Radiogolden: al via giovedì 5 la stagione dei concerti

Con la bella stagione, Radiogolden di Conegliano avvia la programmazione degli eventi e dei concerti. Si comincia giovedì 5 maggio alle 20.30 con “Mi han copaat”, tributo in parole e musica a Pier Paolo Pasolini, martire per la verità, nei 100 anni dalla nascita. Il recital in forma di reading cantato e suonato è proposto dal gruppo La Fontana dei Miracoli e dall’artista Paolo G. Russo. Si prosegue venerdì 6 alle 20.30 con il grande ritorno sul palco del Radiogolden dei rocker trevigiani Quarto Profilo. In attività dal 1995, la band capitanata da Edoardo Giommi e Giuseppe Pinarello, propone un sound ispirato al rock anni Settanta che trova le sue radici in mostri sacri come Rolling Stones e Led Zeppelin, accompagnato da testi semplici e diretti ma mai banali, nella migliore tradizione italiana d’autore. Le tematiche delle canzoni sono tutte riconducibili alle speranze, le difficoltà, i sogni e le inquietudini, raccontate con il linguaggio reale di tutti i giorni, senza tralasciare un certo gusto poetico di genere. Da tempo i Quarto Profilo sostengono il progetto della Lilt “Giocare in corsia”.

Sabato 7 alle 21.00 sarà protagonista la vulcanica cantautrice e compositrice messicana Maria Moctezuma che presenterà il suo nuovo album “Xmajaná”. Maria ha creato il “Raizoso Sound”, un mix di ritmi latini e preispanici, cumbia, reggaeton, tango, rock e nuova musica messicana. Nel suo show utilizza una loop station e suona tutti gli strumenti, dalla chitarra alle percussioni, fino alla fisarmonica e all’ocarina. Ogni suo concerto è un viaggio nella cultura e nella musica messicana contemporanea.

Domenica 8 alle 18.30 l’appuntamento imperdibile, con una leggenda dell’underground internazionale: Hugo Race, ex componente dei Birthday Party e dei Bad Seeds, la band di Nick Cave, poi fondatore dei True Spirits e dei Fatalists, sarà sul palco del Radiogolden di Conegliano per un concerto da solista in una data esclusiva nell’ambito del tour italiano di presentazione del suo nuovo album “Once Upon A Time In Italy”, uscito lo scorso 8 aprile per Santeria Records / Audioglobe. Registrato con la sua band Fatalists e le guest star australiane Georgia Knight e TJ Howden, il nuovo lavoro del rocker australiano contiene 10 nuove canzoni fortemente emotive e una cover -“Hurdy Gurdy Man” - di Donovan. L’album è stato realizzato negli ultimi due anni e nella versione europea include un EP bonus di 4 tracce in lingua italiana.

Ex-Bad Seeds, ex post-punker con The Wreckery, dal 1989 produttore anticonformista, oltre che performer e songwriter con Dirtmusic e con la sua band australiana The True Spirit, Hugo Race è un volto noto del rock indipendente. Nato a Melbourne nel 1963, Hugo Race ha iniziato giovanissimo a collaborare con Nick Cave, prima con i Birthday Party, poi con The Bad Seeds, ma anche successivamente negli album “Kicking against the pricks”, “Tender prey” e “Murder ballads”. Difficilmente etichettabile, Race spazia dal blues all’industrial, dalla psichedelia alla new wave, creando nella sua musica atmosfere rarefatte ed evocative. Il concerto sarà preceduto e seguito dalle selezioni musicali di Teknoire.



Tutti gli eventi sono a ingresso libero con contributo responsabile.

Prenotazioni via whatsapp al numero 338 8752823.