Al via la “Conegliano Valdobbiadene Experience” sulle Colline Unesco

Torna con un ricco programma il festival enoturistico estivo delle colline Patrimonio Unesco: dieci giorni per scoprire il Prosecco Superiore e il suo magnifico territorio attraverso degustazioni, itinerari e proposte gastronomiche.

COS’È

Segnati queste date: dal 16 al 25 giugno torna Conegliano Valdobbiadene Experience, l’imperdibile appuntamento per immergersi appieno nella magica atmosfera delle Colline Unesco e trascorrere due weekend alla scoperta dei luoghi dove nasce il Prosecco Superiore. Giunta alla sua terza edizione, la kermesse propone eventi coinvolgenti e una ricca offerta di iniziative dedicate all’intrattenimento esperienziale. Un appuntamento adatto a tutti, con un fitto calendario di tour ed escursioni – naturalistiche, culturali, enogastronomiche – da vivere a piedi, in bicicletta, a cavallo, in Vespa alla scoperta di borghi, antiche pievi, colline e tramonti.

Un corposo programma che comprende: pic-nic, cene in vigna, degustazioni guidate, laboratori di abbinamento cibo-vino, live music tra i vigneti e molto altro. Una proposta ricca, che attira sempre più visitatori italiani e stranieri, per i quali sono a disposizione le numerose strutture di accoglienza, tra ristorazione e pernottamento, presenti sul territorio.

QUANDO

Il festival inizia venerdì 16 giugno e termina domenica 25 giugno.

DOVE SI SVOLGERÀ

Conegliano Valdobbiadene Experience è un evento diffuso: si svolge presso le sedi delle strutture che ospitano le singole esperienze o in forma itinerante attraverso passeggiate ed escursioni.

COME PARTECIPARE

collegati al sito coneglianovaldobbiadenexp.it

scegli l’esperienza che fa per te tra le oltre 40 proposte (le trovi raggruppate in 4 aree);

compila il form o contatta direttamente la struttura per effettuare la prenotazione.

Ti aspettiamo!

