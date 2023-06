Conegliano Valdobbiadene Experience 2023, terza edizione del festival enoturistico estivo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dieci giorni ad alto impatto esperienziale, l'edizione 2023 di Conegliano Valdobbiadene Experience, presentata nelle scorse ore a Valdobbiadene, si preannuncia carica di eventi e di avventure per assaporare, conoscere e incontrare il Prosecco Superiore ed il suo territorio.

Tutto è pronto per la manifestazione che ha già sedotto e conquistato migliaia di enoturisti, italiani e stranieri; il cartellone è ricco di appuntamenti e di spunti per immergersi nella bellezza delle Colline Unesco lungo la Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene. Conegliano Valdobbiadene Experience intende offrire a quanti amano la natura un’occasione unica per viverla appieno attraverso esperienze degustative indimenticabili, nelle quali qualità e genuinità si intersecano: «Vivere il territorio - spiega Isidoro Rebuli, presidente dell’Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene - significa percorrerlo e assaggiarne i prodotti tipici cercando di carpirne la storia e l’evoluzione. Un’immersione culturale e sensoriale che coinvolge, e nutre, tutti i sensi. Pensiamo al vino. Un prodotto identitario, che può essere goduto appieno solo entrando nelle cantine e passeggiando tra i filari». Anche quest’anno Conegliano Valdobbiadene Experience si avvale della prestigiosa partnership del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg: «Torniamo a collaborare a questa iniziativa con entusiasmo - afferma la presidente Elvira Bortolomiol -. Per il Consorzio di Tutela è fondamentale che si moltiplichino i momenti di valorizzazione del territorio attraverso il prodotto e viceversa. La collaborazione con La Strada va proprio in questa direzione e ognuno dei momenti proposti contribuisce a comporre una visione completa della nostra Denominazione dal vino, alla vigna, fino al paesaggio».

Il programma

Il calendario del festival, in programma dal 16 al 25 giugno, è ricco di proposte, una cinquantina tra escursioni, tour, eventi, distribuite lungo la Strada del Prosecco e nelle location più iconiche delle Colline Unesco, riassumibili in quattro grandi aree: Passeggiate Enogastronomiche, con percorsi a piedi, in bici, a cavallo e in Vespa; Pic Nic e Relax, con aperitivi, apericene e pic nic accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento; Wine Lover con approfondite e dettagliate degustazioni; Laboratori del Gusto, vera novità di quest’anno, organizzati dal Consorzio di Tutela, attraverso i quali il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg “dialogherà” con autentiche eccellenze culinarie: 19/6: “Quanto conosci l’arte casearia del Conegliano Valdobbiadene?” 20/6: “La bollicina dialoga con una raffinata trilogia di caviale” 21/6: “Il Conegliano Valdobbiadene incontra tre tipologie di tartare” Protagonista assoluto e indiscusso sarà il Territorio solcato dalla Strada - la prima arteria enologica d’Italia, fondata nel 1966 - dove andranno in scena manifestazioni che sapranno sedurre, divertire, incuriosire e soprattutto lasciare il ricordo indelebile di una terra, dei suoi prodotti d’eccellenza e della sua gente: «Questa manifestazione - conclude Isidoro Rebuli - incarna la mission della Strada e ne esprime il sentiment. L’associazione infatti nasce per offrire al turista servizi di qualità e i nostri soci, che negli ultimi tre anni sono raddoppiati arrivando a quota duecentoventi, fra ristoratori, addetti al settore ricettivo, cantine, amministrazioni comunali, sono in linea con lo spirito dei fondatori e ne condividono il progetto: valorizzare il territorio attraversato dalla Strada del Prosecco e Vini dei colli Conegliano Valdobbiadene, che diventa così elemento d’unione e veicolo di promozione». Una manifestazione itinerante, variegata, che fa leva sulle emozioni e sui sensi, studiata per accontentare l’ospite gourmet e lo sportivo, l’amante dell’arte e il turista che cerca il buon vino da accompagnare ai piatti della tradizione locale. Conegliano Valdobbiadene Experience, gode del patrocinio di Regione Veneto, Associazione Colline Conegliano Valdobbiadene Unesco e Primavera del Prosecco Superiore. Tutti i dettagli del programma e i moduli d’iscrizione, sul sito coneglianovaldobbiadenexp.it