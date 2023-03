Conferenze di Età Libera: “Api e fiori, una storia antica”

Mercoledì 22 marzo alle ore 17:00 presso l’Aula Magna della scuola media “A. Manzoni” di Carità di Villorba si svolgerà la conferenza del ciclo Età Libera “Apre fiori, una storia antica”. Relatore della conferenza sarà Bernardino Carpenè, laureato in Scienze Naturali, naturalista di formazione, e che si occupa da sempre di Botanica. Il suo intervento si propone di delineare lo stretto connubio esistente tra gli insetti in generale, e l’ape nello specifico, e le piante a fiore (Angiosperme). Questo stretto rapporto di collaborazione reciproca vanta una storia molto antica, di oltre 140 milioni di anni. Una storia che ha visto i due protagonisti, fiori e api, evolversi parallelamente (coevoluzione) rispondendo in modo sempre più efficace ai rispettivi interessi. La relazione prosegue quindi con alcuni cenni sui prodotti dell’alveare e con una carrellata di alcune specie di piante di spiccato interesse apistico.

libero. Per informazioni: aguizzo@comune.villorba.tv.it. Tel. 04226179813