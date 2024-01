Conferenza "Benessere, malessere e armonie dei campi energetici"

Ogni cosa materiale o fenomeno fisico sono generati da oscillazioni elettromagnetiche che comunemente chiamiamo "energia". Questa energia è caratterizzata da frequenze (cicli/tempo) e intensità. Su questo principio ogni cosa vivente e non vivente emana energia e crea attorno a se un campo energetico in grado di interagire con il nostro benessere personale. Queste interazioni determinano contemporaneamente due stati, in proporzione anche molto diversa: stato di benessere e stato di malessere. Il benessere si traduce in maggior vitalità e espansione del campo energetico, il malessere determina l'azione opposta: la giusta proporzione ci aiuta a vivere in armonia.

Con il dott. Achille Sacchi, laureato in Scienze Geologiche, esperto in radioestesia, geobiologia e domoterapia. Specializzato in rilevamenti di campi elettromagnetici artificiali e naturali, e in bonifiche in ambienti di lavoro e abitazioni.



Prenotazioni al sito www.artedellasalute.it