Conferenza: Collaborare alla caduta del transumanesimo

? Venerdì 23 febbraio alle 20:45 conferenza solo in sede.

Prenotazioni attraverso il sito www.artedellasalute.it



Il transumanesimo è un movimento che si basa sull’idea che dovremmo usare la tecnologia per superare i confini della condizione umana.

L’obiettivo è quello di trascendere interamente la nostra biologia, diventando immortali attraverso la fusione di noi stessi con le macchine...



Partendo dalle origini del transumanesimo, delle sue discutibili pratiche tecnologiche e scientifiche, dal pensiero dei promotori e dei critici, Federica Francesconi (scrittrice, insegnante e studiosa di esoterismo) ci spiegherà che il transumanesimo è un’ideologia incompatibile con l’evoluzione etica e spirituale dell’umanità e destinato, perciò, a lasciare il posto a una nuova visione antropologica integrata in cui tecnoscienza e spiritualità viaggeranno insieme nella stessa direzione.

E cosa più importante, Federica ci farà comprendere cosa può fare ciascuno di noi per far crollare questo pericolo per l’umanità.



Ass. Scienza e Arte della Salute



(vicino a Castelfranco Veneto)