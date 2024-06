Conferenza e meditazione sui Cuori Gemelli con possibilità di ricevere un trattamento gratuito su prenotazione

martedì 4 giugno 2024 per info chiama Laura cell. 347 365 3948

Il Pranic Healing è la disciplina della guarigione pranica o energetica.

Presso il nostro centro di Treviso vengono organizzati periodicamente corsi, serate di meditazione e incontri per la pratica e l'approfondimento.

Si basa sulla constatazione che abbiamo un corpo energetico oltre che fisico e che ogni disturbo fisico, emozionale o mentale si manifesta come alterazione di questa energia.

Il Pranic Healing può correggere questi squilibri applicando tecniche adeguate in modo da ripristinare salute e armonia.



Durante i corsi si apprende a sentire l'energia, a rimuovere quella congestionata e a proiettare nuova energia vitale.