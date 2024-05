GIOVEDÌ 9 MAGGIO alle 20:45

conferenza: DIABETE – Lotta all’ultimo zucchero

con Marcello Pamio

Nelle leggi biologiche il diabete è il risultato di un continuo vivere di resistenze, contrasti e opposizioni nella Vita.

Da una parte cala la funzione delle cellule β del pancreas e viene prodotta meno insulina, dall’altra aumenta la funzione delle cellule α e viene incrementato il glucagone. Risultato finale: si alza il livello del glucosio nel sangue, funzionale perché lo zucchero è utile nella lotta!

Comprendere questo è di vitale importanza per cercare di uscire dalla lotta, perché il glucosio alto nel sangue è funzionale, ma nel lungo periodo può essere pericoloso per il microcircolo, per i vasi, per i nervi e per lo stesso pancreas.



Solo con prenotazione al sito www.artedellasalute.it