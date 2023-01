Conferenze di “Età Libera”: George Gershwin, per amare il jazz

Mercoledì 18 gennaio alle ore 17:00 ritorna l’appuntamento settimanale con le conferenze di “Età Libera” presso l’ Aula Magna della scuola media A. Manzoni a Carità di Villorba in via Galvani. Luciano Buosi, pianista e docente di musica, con la sua relazione su George Gershwin farà conoscere ai presenti in sala uno dei grandi compositori e musicisti americani del ‘900. Durante la conferenza si potranno vedere ed ascoltare frammenti delle opere e della vita di Gershwin accompagnate anche da esecuzioni dal vivo del relatore.

Ingresso libero, per informazioni tel. 04226179813, e-mail aguizzo@comune.villorba.tv.it