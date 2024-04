Conferenza informativa "NON ESISTE L'INGUARIBILE", una strada per la salute di corpo e anima.

Le straordinarie guarigioni che sono avvenute con Bruno Groning (1906-1959) hanno aperto la nuova era dei metodi di guarigione per via naturale. Bruno Groning ha lasciato il suo sapere su come accogliere una naturale forza guaritrice che può aiutare ogni uomo. La conferenza introdurrà proprio le basi del suo insegnamento.