Conferenza: Toglimi quell'insetto dal piatto!

Lunedì 4 marzo conferenza in sede dell'Associazione



Le farine di insetti, oltre ad essere un punto interrogativo rispetto alle ragioni per cui dovremmo inserirle nella nostra alimentazione, rappresentano un rischio concreto per la salute.



Nessuno ha fatto test sperimentali per vedere cosa succede al nostro organismo se mangiamo quel tipo di proteina.

Ma cosa succederebbe se, dopo averci privato delle nostre radici culturali, riuscissero a sradicare anche le nostre abitudini alimentari? Cosa succede a un popolo che non si riconosce più in quello che mangia, perché non è più legato al territorio? Questi nutrienti non hanno niente a che fare con la tradizione, con il territorio, con la cultura che ci appartengono.



Con Marina Mariani, docente di sicurezza alimentare presso il politecnico del Commercio di Milano.



Prenotazioni attraverso il sito www.artedellasalute.it



Ass. Scienza e Arte della Salute



(vicino a Castelfranco Veneto)