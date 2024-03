Venerdì 17 maggio alle 20:45 conferenza:

"La triarticolazione Sociale: Un futuro per per l’evoluzione spirituale e materiale per l’essere umano"

– La concezione dello stato sociale secondo l’Antroposofia

– La visione di Adriano Olivetti e la “questione sociale”

– Applicazione della Triarticolazione Sociale nel tempo presente



SOLO in sede su prenotazione al sito www.artedellasalute.it