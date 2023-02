Conferenze di Età Libera: uno sguardo americano su pittori e scrittori veneziani dell’Ottocento

Mercoledì 15 febbraio alle ore 17:00 presso l’Aula Magna della scuola media “A. Manzoni” di Carità di Villorba si svolgerà la conferenza del ciclo Età Libera “Lo sguardo americano: pittori e scrittori a Venezia nell’Ottocento”. L’incontro sarà a cui di Agnese Due Marchi docente di letteratura anglo americana che spiegherà ai presenti in sala farà quanto Venezia abbia ricoperto e ricopra ancora oggi un ruolo privilegiato nell'immaginario culturale americano. Venezia infatti già a partire dall’ Ottocento divenne meta prediletta di tanti artisti e viaggiatori statunitensi che contribuirono a cristallizzare la sua immagine di città perennemente sospesa tra nostalgia del passato, meraviglia e sogno. Attraverso gli scritti e i dipinti di artisti americani famosi e non, Agnese De Marchi farà scoprire come il loro ‘sguardo americano’ abbia saputo catturare e reinterpretare la fuggevole e poliedrica bellezza della città lagunare.

Ingresso libero. Per informazioni: aguizzo@comune.villorba.tv.it. Tel. 04226179813