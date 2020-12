L' Ass. Scienza e Arte della Salute organizzano un ciclo di conferenze

“IO RESTO IN CONTATTO”

Utili informazioni per rimanere in contatto con sé stessi e cercare di vivere al meglio questo periodo…



Giovedì 10 dicembre dalle 20:00 alle 21:30

Conferenza: “Le vibrazioni che ogni giorno entrano in noi e ci influenzano”

Relatore: Giordano Sandalo con Martina Crepaldi



Lunedì 14 dicembre dalle 20:00 alle 21:30

Conferenza: “Aria, sole, cibo e movimento: elementi chiavi della Vita”

Relatore: Marcello Pamio



Venerdì 18 dicembre dalle 20:00 alle 21:30

Conferenza: “Meditazione trascendentale: origini, benefici e pratica”

Relatore: Dottor Domenico Battaglia



Martedì 22 dicembre dalle 20:00 alle 21:30

Conferenza: “La migliore respirazione per gestire le emozioni”

Relatore: Giordano Sandalo con Martina Crepaldi



Per partecipare su zoom vai al sito www.artedellasalute.it