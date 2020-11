Rassegna "Confini-non-confini", ecco l'incontro con lo storico Egidio Ivetic

Proseguono nel mese di novembre gli incontri di Confini-non-confini (VIII-XX secolo), la rassegna organizzata dall’Archivio e dalla Biblioteca di Castelfranco Veneto e dedicata ad una riflessione critica sul concetto di confine a partire dalla ricerca storica quale strumento di analisi e di valutazione. I vari ospiti, prendendo spunto da loro recenti pubblicazioni e studi, affrontano “confini particolari”, esaminando, nei secoli dal medioevo all’età contemporanea, il vasto spettro dei confini che ancora agiscono nel nostro tempo. Nel mese di novembre hanno luogo, in modalità webinar, gli ultimi tre incontri dedicati ai confini nell’età contemporanea.

Ospite del prossimo incontro, venerdì 13 novembre alle ore 18.30, è lo storico Egidio Ivetic, docente presso l’Università di Padova, che interviene su L'Adriatico. Storia di un mare, di una civiltà e dei suoi "confini". Per seguire la diretta della conferenza è necessario iscriversi inviando un’email a info@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it per ricevere il link di accesso.

L’Adriatico fu un confine? Un mare chiuso, un mare di passaggio, una frontiera tra Oriente e Occidente; un mare che ad un tempo unisce e divide; nell’Adriatico si sono intrecciate e sovrapposte molteplici vicende di natura politica, culturale, religiosa, nazionale. Anche i mari hanno una storia, come ci ha insegnato Braudel con il suo grande Mediterraneo. Questo libro ci racconta la storia dell’Adriatico dall’antichità a oggi: storia dei popoli che vi si sono affacciati, che da sponda a sponda hanno commerciato e navigato, hanno imposto il loro dominio, come Bisanzio e poi Venezia e gli Ottomani; e volta a volta hanno convissuto o si sono scontrati, come l’Impero asburgico e l’Italia, il mondo occidentale e il mondo comunista, i paesi generati dalla ex Jugoslavia. Una storia millenaria di rotte e traffici, guerre e convivenze, che compone il ritratto di una civiltà che si è fatta sul mare, grazie al mare.

Egidio Ivetic insegna Storia moderna e Storia del Mediterraneo nell’Università di Padova. - Tra i suoi libri: Jugoslavia sognata. Lo jugoslavismo delle origini, Milano, Angeli, 2012, Un confine nel Mediterraneo. L’Adriatico orientale tra Italia e Slavia, Roma, Viella, 2014; I Balcani dopo i Balcani, Roma, Salerno, 2015 e Le guerre balcaniche, Bologna, Il Mulino, 2016.