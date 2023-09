Confronto sulla famiglia per i 50 anni dell’Associazione La Nostra Famiglia a Treviso

Due appuntamenti sono stati organizzati per festeggiare i 50 anni dell’Associazione La Nostra Famiglia di Treviso. Il 20 settembre l’Associazione presenta a Treviso presso la sede di Confindustria Veneto Est il suo Bilancio di Missione, nell’ambito di un incontro con il presidente del Forum Famiglie Bordignon e la delegata Confindustria Veneto Est Archiutti. “La famiglia, luogo del prendersi cura per una società più solidale”: è questo il focus dell’incontro dove i protagonisti faranno un approfondimento sul ruolo e la centralità della famiglia nei vari ambiti che caratterizzano il tessuto sociale.

L’evento, organizzato dall’Associazione in collaborazione con Confindustria Veneto Est, si svolgerà a partire dalle 17.30 presso la sede istituzionale di “Palazzo Giacomelli”. Si parlerà di famiglia, economia e welfare con il nuovo presidente del Forum delle associazioni familiari Adriano Bordignon, con la delegata alla cultura d’impresa di Confindustria Veneto Est Denise Archiutti, con il Sindaco di Treviso Mario Conte e con rappresentanti della Regione del Veneto e della Nostra Famiglia. Un secondo appuntamento è fissato per sabato 23 settembre. Infatti alle ore 10.00 ci sarà una celebrazione eucaristica in Duomo presieduta da Mons. Michele Tomasi, Vescovo di Treviso mentre poi la festa si sposta in piazza dei Signori dove ci sarà uno spazio dedicato per piccoli e grandi con uno spettacolo de “Gli Alcuni” dal titolo: l’ultimo T-Rex era un bullo di Sergio Manfio. Come recita il comunicato, l’invito è rivolto a tutti coloro che hanno incontrato l’Associazione La Nostra Famiglia: i bambini, familiari, gli operatori, le istituzioni, enti, amici, volontari e quelli che desiderano vivere un momento di solidarietà e condivisione.