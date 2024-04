Banca Prealpi SanBiagio, NoixNoi e il Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier di Treviso organizzano “Conosci il tuo seno e gli strumenti per proteggerlo”, convegno dedicato al tema della salute femminile e, nello specifico, alla prevenzione del tumore al seno.

In programma venerdì 19 aprile alle 20:30 presso l’Auditorium Prealpi SanBiagio di Tarzo (via La Corona, 45), l’incontro, a ingresso gratuito, è aperto a tutta la cittadinanza e mira a sensibilizzare il pubblico sul ruolo fondamentale che la prevenzione ricopre per la salute femminile.

Introdotta da Flavio Salvador, Presidente di NoixNoi e Vice Presidente di Banca Prealpi SanBiagio, la serata vedrà gli interventi del dott. Bernardino Spaliviero, radiologo senologo, del dott. Pasquale Piazzolla, chirurgo senologo, e la testimonianza di Michela Bardi.

Prevista inoltre la partecipazione di alcune rappresentanti di “La Forza in Passerella”, iniziativa sostenuta da donne che hanno affrontato un percorso oncologico, che sfileranno con abiti e accessori.

La serata rientra nell’attività divulgativa e di sensibilizzazione promossa dall’Associazione di Mutuo Soccorso Ets NoixNoi con il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale, a cui si unisce per l’occasione il Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier di Treviso, e si concluderà con un piccolo rinfresco insieme al Gruppo Alpini di Tarzo.