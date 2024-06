Conscio Run...Have Fun

Altro che Indipendence Day, Giovedi 4 Luglio si corre a Conscio di Casale sul Sile per l'8a edizione della Conscio Run!

Si parte al calar del sole per due percorsi da 5.99km o 9.99km...di corsa, a passeggio o chiacchierando magari spingendo un passeggino!

Durante il percorso un bel buffet per smorzare la fatica...e all'arrivo tanto divertimento, musica e una buona pastasciutta per recuperare l'energia e i carboidrati spesi.

Partenza ore 19.30.

Iscrizioni in loco a partire dalle 18.30.

Correre o passeggiare a Conscio fa bene al fisico e al cuore, dato che parte del ricavato andrà devoluto all'associazione locale "Al cortile" per l'aiuto e il sostegno di attività per persone speciali!



