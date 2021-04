Le conseguenze delle dipendenze

Webinar informativo di prevenzione alle sostanze stupefacenti.



Secondo una pubblicazione dell’EMCDDA (Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze): “Può essere utile anche esaminare i modelli di utilizzo riportati dalle indagini nazionali sulla popolazione generale. Si stima che nell'Unione Europea più di 92 milioni, o poco più di un quarto dei giovani di età compresa tra i 15 ei 64 anni, abbiano provato sostanze illecite almeno una volta nella vita. La sostanza illecita più comunemente provata è la cannabis, con stime molto più basse riportate per il consumo di cocaina, MDMA e anfetamine.



Si stima che 18,9 milioni di giovani adulti (di età compresa tra 15 e 34 anni) in Europa, abbiano fatto uso di sostanze nell'ultimo anno.”



Ecco perché i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga, hanno deciso di portare avanti delle iniziative di prevenzione alle tossicodipendenze, in quanto sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.



Vista la situazione globale di pandemia, dall’inizio del 2020 i volontari stanno portando avanti una serie di webinar informativi gratuiti dove si è affrontato il tema delle dipendenze da diversi punti di vista: insegnanti, forze dell’ordine, educatori, assistenti sociali e ex tossicodipendenti.



Giovedì 15 Aprile alle ore 20:30 si terrà un altro incontro online intitolato “Conseguenze delle Dipendenze”, che verrà tenuto dal volontario Alessandro Sparelli, come ospite sarà presente la Dott.ssa Natasa Ranitovic, Criminologa e infine Vincenzo Dinoia, volontario dell’associazione racconterà la sua testimonianza.



L’ingresso è libero a tutti e per l’iscrizioni contattare l’indirizzo mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com .





