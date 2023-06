Conservatorio Steffani - Summertime 2023

I numeri definitivi si avranno a settembre, con la sessione autunnale. Ma la sessione estiva ha visto un aumento delle domande di ammissione in Conservatorio. Un segnale confortante, che arriva dopo un triennio non semplice per le istituzioni musicali. "La sessione estiva ha evidenziato un incremento delle domande-conferma Paolo Troncon, Direttore del Conservatorio di musica Agostino steffani di Castelfranco- si segnala in particolare il dipartimento di jazz e il corso di laurea di tecnico del suono. Attendiamo con fiducia i numeri di settembre, ma questa ripresa di interesse da parte della famiglie e degli studenti è un dato che incoraggia".

Di questa mattina la notizia dell'accreditamento ministeriale di 6 nuovi corsi accademici di primo livello. A Castelfranco arrivano dal prossimo anno arpa barocca, liuto, tecnico del suono, musica applicata (musica per film), organo e musica liturgica, composizione jazz.

"Si arricchisce l'offerta formativa di 6 nuovi diplomi che saranno attivi dal 2023/2024. Si segnala organo e musica liturgica che apre di fatto una sede a Riese Pio X grazie all'accordo sulla valorizzazione della figura di Papa Pio X".

Intanto il Conservatorio di prepara per la stagione estiva realizzata insieme al Comune di Castelfranco. "Con orgoglio presentiamo la rassegna nel giardino di Villa Barbarella- ha spiegato l'assessore al turismo Gianfranco Giovine- il Conservatorio non è solo il nostro fiore all'occhiello, è una realtà che raccontiamo e comunichiamo ai molti turisti presenti in città". Nel giardino di Villa Barbarella, nel cuore del centro storico, riparte Summertime 2023, il carnet di eventi estivi organizzato dal Conservatorio di musica presenta quattro itinerari musicali con ensemble nati dalla creatività dei docenti del Conservatorio e la presenza dell'Orchestra sinfonica.

La rassegna è stata presentata questa mattina in Conservatorio dal Direttore Paolo Troncon.

"L'orchestra, la musica popolare veneta, il pianoforte e una pièce come l'Histoire du Soldat- aggiunge il maestro Troncon- nel cartellone estivo il Conservatorio prevede un'offerta leggera e a grandi organici, per gustare il meglio delle nostre proposte".

IL CARTELLONE

Inaugura il cartellone al chiostro dei Serviti mercoledì 20 giugno alle 21 (in caso di maltempo si terrà nell'aula Zambon) l'Histoire du Soldat di Igor Stravinskij. Il capolavoro "povero" composto durante il soggiorno in Svizzera, su testo di Charles Ferdinand Ramuz, vede in scena l'esnemble strumentale "Agostino Steffani" con Riccardo Lucadello (direttore), la collaborazione di DansAtelier, centro di formazione di danza e la coreografia di Elisabetta Galli. L'Histoire du Soldat sarà replicata a Treviso il 21 giugno alla Loggia dei Cavalieri per il cartellone dell'Estate incantata nella giornata della festa europea della musica.

Mercoledì 28 giugno (in caso di maltempo salone di Villa Barbarella) il Conservatorio propone un concerto di musica popolare che introduce le nuove discipline in organico dal prossimo anno accademico. Angela Milanese e il piccolo ensemble propongono Peregrinazioni lagunari, concerto per voce, corde e tamburi che ha come focus la canzone veneziana e la musica veneta del litorale.

Mercoledì 5 luglio (in caso di maltempo il concerto sarà annullato) l'orchestra sinfonica del Conservatorio è protagonista con Ernest Hoetzl di un concerto interamente dedicato alle colonne sonore sinfoniche. Tra i brani in scaletta anche Star Wars di John Williams.

Infine mercoledì 19 luglio alle 21 (in caso di maltempo salone di Villa Barbarella) spazio ai pianisti con un doppio recital che vedrà protagonisti Ilaria Brognara e Giacomo Menegardi, allievi di Massimiliano Ferrati, dal titolo "Dall'Argentina alla Cina, con l'Europa nel cuore".

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti a sedere