Dal 6 al 15 marzo, Casa dei Carraresi ospiterà la quinta edizione dell’Ischia & Treviso Young Thinkers Festival, Festival Filosofico dei Giovani Pensatori che valorizza l’impegno e il pensiero critico dei giovani.

L’evento è un punto di riferimento per la comunità filosofica giovanile, offrendo occasioni per esplorare idee, teorie e dibattiti che plasmano il mondo contemporaneo.



Il tema di quest’anno Desiderio. Mancanza, realizzazione di sé o che altro? invita a un’indagine tra bisogni, fantasmi, sogni ed esigenza di riconoscimento nel mondo contemporaneo e giovanile in particolare.



Si comincia già il 6 marzo con una conferenza del prof. Luigi Perissinotto dell’Università Ca’ Foscari di Venezia dal titolo So ciò che desidero? Alcune considerazioni filosofiche tra Russell e Wittgenstein.



Il Festival è promosso dal Liceo Ginnasio Statale Antonio Canova di Treviso e da Fondazione Cassamarca, in partenariato con la Società Filosofica Italiana sezione Trevigiana e con l’Ischia & Naples International Festival of Philosophy.