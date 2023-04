Contest "Sound on Monte" - I Edizione

Prima edizione del Contest SOUND ON MONTE.

Promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Montebelluna in collaborazione con Il Mosaico-Un Centro da Vivere, il contest è stato aperto nelle scorse settimane e in poco tempo ha ottenuto ben 25 candidati: tutte band emergenti di età compresa tra i 14 e i 29 anni con brani propri - editi o inediti - provenienti rigorosamente dalla Provincia di Treviso.

Come previsto dal regolamento, i brani degli artisti sono stati valutati da una Giuria di Qualità composta da cinque giurati: Annabella Fusco, Vania Marconato, Stefano Pellizzari, Leonardo Perosini e Kevin Rossato.

Dall’esame della Giuria sono stati individuati i dieci artisti migliori che accederanno alla fase finale:

ALMARIVA - Quinto di Treviso

BLACK OUT BAND - Ponzano Veneto

MAYK BABY - Valdobbiadene

MALOK - Oderzo

NALEAI - Montebelluna

Easy Soul & Noele - Montebelluna

BIG LM - Treviso

YODA BK - Nervesa della Battaglia

OASI - Montebelluna

RICCARDO BUSCEMI - Paese

Fase finale che è in programma il 29 ed il 30 aprile 2023 quando gli artisti si esibiranno in centro a Montebelluna.

Sabato 29 aprile la Giuria di Qualità durante la semifinale, sceglierà i 5 Artisti finalisti che si esibiranno durante la serata finale di SOUND ON MONTE.

Mentre domenica 30 aprile la stessa Giuria sceglierà l’Artista vincitore che si esibirà anche nella seconda parte della serata finale di SOUND ON MONTE e durante l’ultima serata dell’edizione 2023 della rassegna “Giovedì in Centro”.

La Giuria di Qualità valuterà gli artisti assegnando un punteggio da 1 a 10 ad ognuno dei seguenti parametri:

* intonazione;

* interpretazione;

* originalità;

* composizione e tecnica strumentale;

* presenza scenica.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nei giorni di venerdì 02 e sabato 03 giugno 2023.

I GIURATI

Annabella Fusco

Annabella Fusco in arte Annbee è la fondatrice di IVB Vocal School. Nasce a Roma e dal 1978 al 1989 vive stabilmente all'estero a frequenta la scuola americana Damascus Community School a Damasco (Siria), la Oxford St. Joseph School nell'isola di Malta, la Cambridge S. Silvestre a Lima (Peru).

A Malta studia pianoforte classico e danza classica presso L’accademia di danza Tanya Bayona. In Peru studia chitarra classica, folk andina e danza classica presso la Escuela Nacional Superior de Ballet. Frequenta corsi di teatro e fa parte della compagnia di teatro "L'impronta" con cui si esibisce in spettacoli di vario genere dal teatro dell'assurdo di Eugene Ionesco al futurismo di Balla a pieces originali.

A Venezia studia tecnica vocale jazz, moderna e lirica, chitarra classica e pianoforte jazz dal 1998 e frequenta seminari, fiere della musica, convegni, stages nel mondo e molto altro.

Lavora come doppiatrice e VoiceOver per diverse ditte e canta 150 canzoni per bambini divise in 14 libri.

Tra i vari premi, nel 2019 vince il concorso canoro internazionale “Top Voice” ed il concorso canoro internazionale “Euromusicvision” a Bucarest. Sta frequentando la scuola di Suonestesia.

Vania Marconato

Il Maestro Vania Marconato, soprano, è titolare e docente della Scuola di Canto e Musica Jaja Music di Vania Marconato, Montebelluna – Asolo.

Inizia la propria formazione in giovane età frequentando corsi di flauto dolce, canto, sassofono elettronico e chitarra. Si avvicina sia alla musica leggera che alla musica rinascimentale e antica, approdando infine alla lirica e alla musica classica come cantante lirica professionista.

Si diploma brillantemente in Canto Lirico nel 2008 e nel 2011 si laurea in Musica Sacra (direzione di coro, direzione di orchestra, composizione), presso il Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto, frequentando inoltre due anni regolamentari di Oboe.

Si diploma inoltre in Musicoterapia ed Arteterapia Esperienziale DDF.

Ha all’attivo numerose registrazioni tra cui come solista ed è vincitrice di diversi concorsi e selezioni. Per 15 anni è stata voce solista del gruppo Carnyx, specializzato in musica celtica.

Ha cantato in veste di solista con la famosa cantante americana Cheryl Porter in occasione del concerto “La notte del pavone” e si è esibita sotto la direzione dell Maestro Ennio Morricone (Orchestra RAI) nella sua tournee 2012-2013.

Dal 2009 è artista del Teatro Sociale di Trento e del Teatro Stabile di Bolzano per le stagioni operistiche e gli spettacoli di Operetta. Direttore Artistico ed ideatore del Concorso Canoro Nazionale “Vocivere della Pedemontana Veneta”, Direttore del Coro Pop Città di Montebelluna.

Stefano Pellizzari

In arte Sten è il presidente dell'associazione "La Sotterraneo" di Montebelluna, che gestisce una sala prove per dare la possibilità ai giovani musicisti emergenti di esercitarsi con la propria musica.

Musicista per passione, ha suonato in una band, i Douge, producendo anche un disco intitolato "D" prodotto dall'etichetta indipendente Go Dowon Record. Inizia il suo percorso da chitarrista autodidatta nel 1997 fino al 2019 per poi passare al basso per un nuovo progetto "Saturn Black Kings" del genere Stoner. Grazie alla sua esperienza in campo musicale, ha collaborato come giudice e organizzato diversi contest musicali.

Leonardo Perosini

Leonardo Perosini nasce in provincia di Verona, ma fin da piccolo vive a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Durante la quinta superiore scopre la passione per il canto, entra a far parte della sua prima cover band e, dopo le scuole superiori, studia all'Accademia di musica moderna Lizard, conseguendo il diploma di Terzo livello. Nel 2015 inizia a insegnare proprio nella sede di Brescia in cui aveva iniziato il suo percorso di studi e, un mese dopo, inizia ad insegnare anche presso IVB Vocal School a Montebelluna, sotto la supervisione della fondatrice e direttrice della scuola Annabella “Annbee” Fusco, in cui insegna tutt'ora, ricoprendo anche la carica di vicepresidente dell'associazione.

Tra il 2011 e il 2015 fa parte della compagnia teatrale “Ora.Azione” a Brescia, di cui è anche uno dei fondatori, andando in scena come attore in diverse opere inedite e non.

Nel frattempo, scrive i testi e compone le musiche di tre brani per la band Symphonic Power metal “Chronosfear”, inclusi nel loro primo album omonimo.

Dal 2016 è frontman della band Progressive metal montebellunese “Alabastrum”, in cui scrive i testi e le linee vocali delle loro canzoni, pubblicando nel 2018 il loro EP “Substrate”. Con loro vince anche il primo e il secondo posto come miglior voce, rispettivamente al Vicenza Rock Contest e al Veneto Rock Contest, oltre ad altri premi come miglior band metal e il terzo posto come miglior canzone originale.

Kevin Rossato

Kevin Rossato in arte MC KEVIN è originario di Nervesa della Battaglia.

E’ un vocalist con performance che lo hanno visto calcare i palchi del Nord est, Trentino, Lombardia.

Ha collaborato con Radio Piter Pan, Papagayo, scrive testi e canta cover.