Continuo, 300 anni e non sentirli

Quando Dal 24/03/2022 al 24/03/2022 L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 20:00 in poi. La cena con il relativo concerto inizieranno alle 20:30. Per partecipare all'evento, è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com o chiamando lo 0422 184 0 814..

Aprirà la rassegna Chiaro Contemporaneo del Giovedì al Caffi il 24 marzo il tastierista Piccolo in un percorso a cavallo fra le epoche che ci proietterà dal passato al giorno d'oggi.



Due tastiere: Clavicembalo e pianoforte, due strumenti diversi, due mondi diversi, solo due parenti lontani. Attraverso la presentazione e l’esecuzione di alcuni brani rappresentativi dell’estetica clavicembalistica e pianistica, proveremo ad immergerci in due universi estetici ed espressivi, sicuramente lontani fra loro, ma nello stesso tempo entrambi vicini alla nostra sensibilità.





Nato a Milano, dopo regolari studi classici, universitari e musicali si è diplomato in Pianoforte principale con Franco Mandirola. Parallelamente ha studiato direzione e si è specializzato nell’esecuzione su strumenti antichi secondo la prassi originale perfezionandosi con Laura Alvini. Chiamato a collaborare e dirigere numerose formazioni corali ed orchestrali lombarde, dal 1992 al 2009 è stato direttore della Cappella Musicale della Chiesa di San Marco in Milano. Ha svolto e svolge un’intensissima attività concertistica sia come strumentista (pianoforte, fortepiano e cembalo) che come direttore. Attualmente è direttore del coro della Basilica di San Carlo al Corso in Milano.