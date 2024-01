Il 30 gennaio si terrà il primo incontro del progetto CONtraSTO-Percorso di Parent Training , promosso e finanziato dall'ambito territoriale sociale VEN-09 Treviso e gestito dalla Cooperativa Sociale Itaca; un percorso di formazione in merito alla genitorialità e all'adolescenza.

Il laboratorio è strutturato in n. 6 incontri formativi, condotto da una coppia di professionisti, (un'educatrice e una psicoterapeuta), in modalità laboratoriale, di 1,5 ore ciascuno rivolti ai genitori di studenti delle SS1° dell'Istituto comprensivo di Roncade e dei Comuni di Roncade e Monastier e verrà realizzato nelle seguenti date e modalità in orario serale, il martedì dalle 20.30 alle 22.00, a partire dal 30 gennaio 2024.



1° incontro: 30 gennaio, in presenza

2° incontro: 6 febbraio, in presenza

3° incontro: 20 febbraio, Online

4° incontro: 27 febbraio, Online

5° incontro: 5 marzo, Online

6° incontro: 12 marzo, in presenza

Link Iscrizioni: https://forms.office.com/e/a198SsNN4M



Per Informazioni:

Carlotta Bonazzon cell. 335/6996308