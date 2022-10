Convegno "Accompagnare la famiglia - Esperienze e prospettive dai 50 anni di attività del Consultorio Familiare"

Il convegno fa memoria dei cinquant’anni di lavoro del Consultorio Familiare U.C.I.P.E.M. di Treviso, con un pomeriggio di riflessione sul tema del “fare famiglia oggi e dell’intervento di accompagnamento alle famiglie da parte del servizio di Consultorio familiare”. L’importante ricorrenza è stata, per il Consultorio familiare UCIPEM di Treviso, l’occasione per intraprendere un percorso di ricerca che ha inteso ricostruire alcune tappe di lavoro del passato per raccogliere le sfide del futuro intervistando gli operatori protagonisti di questa storia sui bisogni delle famiglie e sul ruolo di questo servizio. Sono i professionisti che dagli anni Settanta a oggi hanno lavorato e in parte continuano a lavorare in questo servizio, e gli studenti della classe quinta dell’indirizzo in servizi per la sanità e l’assistenza sociale dell’Istituto Besta di Treviso che, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, hanno potuto conoscere questa realtà.

Il libro che racchiude i risultati di questo percorso di riflessione sull’accompagnamento delle famiglie, in particolare di quelle che attraversano situazioni di vulnerabilità, anche alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, e che chiama oggi amministratori e operatori a ripensare e riorganizzare i servizi verrà presentato nel corso del convegno dall’autrice.

Di seguito il link per eventuale collegamento in streaming:

https://teams.live.com/meet/9435338152762

Per iscrizione.

info@consultoriofamiliareucipem.it - ucipem.tv@libero.it

mobile | whatsapp +39 335 6784975