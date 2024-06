Convegno “Dottrina del diritto e pratica giuridica: un legame in dissolvenza?”

Casa dei Carraresi ospiterà nelle giornate del 14 e 15 giugno il convegno biennale dell’Associazione Internazionale per la Ricerca Storico-Giuridica e Comparatistica – ARISTEC.



L’Associazione ha lo scopo di promuovere la cooperazione internazionale tra i docenti e gli studiosi di tutte le discipline giuridiche attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze, incontri e seminari destinati a facilitare ed accrescere il dialogo transnazionale tra gli studiosi, ovvero rivolti a studenti delle facoltà di giurisprudenza e ai cultori delle materie con funzione integrativa dell’insegnamento accademico e di aggiornamento professionale.



Il Convegno si aprirà venerdì 14 giugno alle ore 10 e proseguirà anche nel pomeriggio per riprendere sabato 15 giugno alle ore 9.30.



Previsti gi interventi di illustri relatori: Letizia Vacca (Università Roma Tre), Maria Miceli (Università di Palermo), Paola Ziliotto (Università di Udine), Paola Lambrini (Università di Padova), Salvatore Patti (Università di Roma La Sapienza), Marco Martino (Università di Bologna), Fulvio Cortese (Università di Trento), Giuseppe Tedesco (Corte di cassazione), Federico Procchi (Università di Pisa), Laurent Gamet (Università di Parigi XII), Johannes Michael Rainer (Università di Salisburgo), Federico Fernandez de Bujan (Uned Madrid), Javier Puyol (Magistrato onorario e avvocato), Wojciech Dajczak (Università di Poznan), Filippo Valguarnera (Università di Stoccolma), Lihong Zhang (East China University of Political Science and Law), Mario Serio (Università di Palermo), Luigi Garofalo (Università di Padova).



Il Convegno è organizzato da ARISTEC, con il patrocinio dell’Università di Padova - Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto, Fondazione Cassamarca. Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Treviso.



Ingresso libero.



Segreteria organizzativa: Marco Falcon. Aristec.dirprivatocritica@unipd.it