Un convegno dedicato all'arte e alla scienza della negoziazione

Tutti i giorni ci capita di negoziare, anche quando non ce ne rendiamo conto.

Conoscere i fondamenti, le tecniche e gli strumenti della trattativa è pertanto un asso nella manica, un vantaggio nella struttura aziendale lateralmente intesa.

Va da sé che la negoziazione più efficace – che arte innegabilmente è – sarà quella affrontata in modo strutturato e sistematico, perché è una disciplina, con la sua propria teoria, pratica ed etica. Eppure ben pochi sono i protagonisti del mondo economico/finanziario ad avere una preparazione specifica, facendo per lo più affidamento su “esperienza acquisita” ed “intuito manageriale” del tutto personali. Sono elementi importanti per dare valore aggiunto al risultato, ma non è sufficiente.

Il tema “L’arte e la scienza della negoziazione” sarà approfondito da Arik Strulovitz, docente universitario sui temi della gestione e risoluzione dei conflitti tramite le metodologie di negoziazione, specializzato in psicoterapia.

Arik Strulovitz , Negoziatore Internazionale

Specializzato in psicoterapia degli individui affetti da dipendenza da assunzioni di sostanze stupefacenti. Ha conseguito il Master in Negoziazione presso la Columbia University di New York. Qualificato come negoziatore internazionale presso l’Istituto Internazionale di Gestione e Risoluzione dei Conflitti di Gerusalemme. Israeliano, ma Italiano d’adozione, oggi vive a Milano, collabora con diverse Università sui temi della gestione e la risoluzione dei conflitti, tecniche e metodologie di negoziazione.

