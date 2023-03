Convegno "Bellezza e valori della città dipinta. Street art e rigenerazione urbana"

Sabato 1 aprile presso l’auditorium del Museo di Santa Caterina di Treviso alle ore 15 si svolgerà l’ottavo Forum Distrettuale organizzato dalle Commissioni Distrettuali “Patrimonio Culturale” e “Rotary per l’Affresco e la valorizzazione architettonica”, intitolato “BELLEZZA E VALORI DELLA CITTÀ DIPINTA. STREET ART E RIGENERAZIONE URBANA” (ingresso libero).

La finalità di questo convegno è quella di indagare l’attuale trend che vede la realizzazione di grandi murales nelle città italiane e non, e della loro funzione di comunicazione sociale territoriale e identitaria pubblica. Tutta l’iniziativa (convegno, realizzazione del murale e borse di studio per studenti presso la Scuola dell’Affresco di Feltre) è frutto del lavoro collaborativo tra il Distretto Rotary 2060, i Rotary Club locali e il Comune di Treviso.

In particolare:

Convegno:

Il Forum del 1 di Aprile sarà l’occasione pubblica per presentare e avviare un dialogo su questo progetto di realizzazione dell’opera con esperti del settore. Il convegno sarà aperto dalla Governatrice del Distretto Rotary 2060 Tiziana Agostini e dall’Assessore Sandro Zampese. Il dibattitto sull’Urban Art e la rigenerazione urbana sara’ moderato dal prof. Luca Ciancabilla del’Università di Bologna (Dipartimento dei Beni Culturali). Interverranno l’Urban artist Giulio Vesprini che presenterà in anteprima l’opera che realizzerà al villaggio San Liberale; il sociologo prof. Ivo Stefano Germano dell’Università del Molise che avvierà un dibattito sul risvolto sociale dello sviluppo di tali opere; l’arch. Mauro Sarti di Archpiùdue Architetti Associati che esporrà alcuni punti del progetto di rigenerazione e in chiusura la pittrice Marta Lorenzon che racconterà della propria esperienza di realizzazione di opere di Urban Art con i club Rotary del

Distretto 2060.

L’artista Giulio Vesprini nasce a Civitanova Marche nel 1980. Si è diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Macerata e laureato alla Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno. Dal 2004 si occupa di Arte Urbana partecipando a numerosi progetti in Italia e all’estero. Parallelamente all’attività di Urban Artist, il suo lavoro si concentra principalmente nell’ambito della direzione artistica e della comunicazione visiva per istituzioni pubbliche.

Murale:

Sarà realizzata una grande opera di Urban Art che si inaugurerà il 14 maggio 2023 nel villaggio di San Liberale a Treviso, quartiere che sarà oggetto di un innovativo intervento di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Treviso. L’iniziativa ha trovato il favore, l’appoggio economico e logistico e il patrocinio del Comune di Treviso poiché tutto il villaggio (significativo esempio di architettura pubblica inaugurato nel 1963 e progettato daII’arch. Mario Ridolfi) sarà al centro di un intervento di Rigenerazione Urbana da parte del Comune di Treviso.

Grazie, dunque, alla diretta collaborazione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e dell’assessore Sandro Zampese è stata individuata una parete della Scuola Primaria C.Collodi di ca 60mq destinata ad accogliere l’opera.

Sottolineiamo come il service assuma un carattere al tempo stesso tempo culturale, sociale, artistico e di educazione di base. Vengono infatti coinvolti: i bambini delle scuole Collodi (educazione di base), il Comune di Treviso con il progetto pubblico di Rigenerazione Urbana, gli abitanti dello stesso Villaggio S. Liberale. Il lavoro dal punto di vista rotariano nasce dalla collaborazione tra i Rotary Club locali (Opitergino Mottense, Venezia, Belluno, Feltre, Conegliano, Treviso, Treviso Nord, Treviso Piave e Vicenza), i Rotaract (Opitergino Mottense e Conegliano) e il Distretto Rotary 2060 presieduto dalla

Governatrice Tiziana Agostini, che hanno finanziato la realizzazione dell’opera.

Borse di studio:

Il Distretto Rotary 2060 finanzia anche delle borse di studio per studenti presso la Scuola Internazionale dell’Affresco di Feltre. Tali borse comprendono la partecipazione al corso teorico e pratico sulla tecnica della pittura a fresco sotto la guida di un Maestro esperto.