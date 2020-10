Convegno "Campagna Nastro Rosa"

Si doveva svolgere frontalmente ma le disposizioni del dpcm di domenica, per contenere i contagi da Covid-19, hanno fatto rimodulare il convegno organizzato dal Comune di Istrana con la collaborazione del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier. Si terrà on-line, questa sera (giovedì 29 ottobre) alle ore 20.30 collegandosi direttamente a questo link https://bit.ly/DonneePrevenzione.

Comodamente da casa, si potranno seguire i consigli dei medici sulla prevenzione dei tumori ginecologici e del tumore al seno e sarà possibile inviare domande tramite messaggio whatsapp o SMS al numero 3202552467.

Parleranno la dott.ssa Maria Grazia Salmeri direttore dell'Unità operativa di Ginecologia di Montebelluna sull’Alleanza del paziente e del medico per combattere il cancro nelle donne; il dottor Bernardino Spaliviero radiologo del Presidio Ospedaliero di Monastier sul Ruolo del radiologo senologo e le innovazioni tecnologiche per una diagnosi precoce del tumore alla mammella e il dottor Pasquale Piazzolla Chirurgo Senologo del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier che parlerà del Percorso dalla diagnosi alla cura del tumore al seno. L'amministrazione Comunale di Istrana ha inoltre organizzato, con la collaborazione della LILT, per sabato 7 novembre dalle 9.30 alle 12 la presenza del camper mobile della Lega Tumori per attività di informazione.