L’Ufficio Agricoltura di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo, parte del Gruppo Cassa Centrale, ha organizzato per giovedì 18 gennaio, alle 17, presso l’Auditorium di Tarzo (via La Corona, 45), un convegno sul “Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Veneto 23–27”.

Nel corso dell’incontro interverranno: Franco Contarin, Direttore Direzione Autorità di Gestione FEASR Bonifica e Irrigazione della Regione Veneto (“Strategia – Risorse – Intenzioni e bandi del CSR 2023 – 2027”); Alberto Zannol, Direttore Direzione Agroalimentare della Regione Veneto (“I Bandi per le Imprese Agricole e per i Giovani Agricoltori”); e Arturo Pizzolon, Responsabile Sviluppo Imprese e Territorio dell’AVEPA Sportello Unico Agricolo di Treviso (“Consigli e indicazioni utili alla presentazione delle domande del CSR 2023 – 2027”).

L’iniziativa è presentata da Banca Prealpi SanBiagio nell’ambito delle attività di sviluppo in materia di agricoltura agroalimentare e ambiente.

Che cos’è il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR)

Il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Veneto è il documento che descrive e motiva le indicazioni relative alla declinazione regionale della strategia del Piano strategico nazionale PAC (PSN PAC) 2023-2027. La proposta di CSR è stata approvata dalla Giunta Regionale a gennaio dello scorso anno.

Nel 2021 l’Unione europea ha introdotto un nuovo quadro giuridico volto a disciplinare in maniera unitaria e integrata le norme che si applicano al sostegno dato dalla Ue al settore. Il documento di riferimento per l’Italia è, appunto, il Piano strategico nazionale PAC 2023-2027, in cui gli interventi di sviluppo rurale sono programmati come “interventi nazionali con specifiche regionali”, che includono la definizione delle specificità regionali che connotano i sistemi agricoli, agroalimentari e forestali e le aree rurali. Ogni Regione programma in “Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale 2023-2027” le proprie scelte strategiche, gli interventi di sviluppo rurale del PSN PAC che intende attivare nel proprio territorio, l’articolazione delle risorse finanziarie assegnate, il dettaglio delle specifiche regionali.

Le risorse finanziarie assegnate per la durata della programmazione al Veneto per lo Sviluppo Rurale ammontano a 824,6 milioni di euro, di cui 146,7 milioni assicurati dal bilancio Regionale.