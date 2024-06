Convegno “La correzione ottica in casi di cornea irregolare”

Si terrà lunedì 10 giugno alle ore 18:30 presso la sede di Ascom Castelfranco Veneto (via degli Olivi 1) a Castelfranco Veneto il seminario promosso da Federottica dal titolo “La correzione ottica in casi di cornea irregolare”, con l’obiettivo di continuare ad accrescere le conoscenze per cercare di condividere esperienze e professionalità, anche con i giovani ottici entrati da poco nella categoria.

Interverranno: Mirko Chinellato, Andrea Da Cortà Fumei e Oscar De Bona per l’area ottico optometrica, Claudio Genisi per quella oculistica e Silvia Scarpa per quella ortottica, oltre all’intervento di Rinaldo Lisario, presidente dell’Associazione italiana cheratoconici.

“Si tratta del primo appuntamento pubblico organizzato nel nuovo mandato” - afferma il presidente di Federottica Giorgio Rocchi – “affronteremo questo importante tema in sintonia con le altre figure che si occupano di vista e di visione con l’approccio multidisciplinare”.

Questo è solo uno dei primi appuntamenti di FederotticaTreviso, che sta promuovendo altri incontri anche sull’intelligenza artificiale, tema che riguarda da vicino anche l’ottico optometrista.