Focus sulla flavescenza dorata - Convegno tecnico

Venerdì pomeriggio in Villa dei Cedri relatori esperti tratteranno un argomento di grande attualità. Sarà inoltre consegnato il Premio di Studio della Fondazione Valdobbiadene Spumante ad un neo laureato in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche.



Una tematica di assoluto rilevo e interesse. La Fondazione Valdobbiadene Spumante, unitamente alla Confraternita e in collaborazione con l’Università di Padova, ha deciso di dedicare il tradizionale convegno tecnico novembrino alla flavescenza dorata, con particolare riferimento alle strategie per contrastarla. L’appuntamento, a ingresso libero, è per venerdì 18 novembre a partire dalle ore 18:00 presso l’auditorium di Villa dei Cedri a Valdobbiadene. “La flavescenza è il problema più importante che ci troviamo ad affrontare per la difesa nel comparto vitivinicolo - afferma Floriano Curto, presidente della Fondazione. Un’emergenza sulla quale è necessario focalizzare l’attenzione e proprio per questo abbiamo deciso di riservare il nostro annuale convegno tecnico all’approfondimento del tema e soprattutto all’individuazione delle strategie per contrastare l’avanzata del giallume della vite che, per la sua diffusione, richiede un monitoraggio costante e un piano condiviso con tutti i soggetti del mondo agricolo”.

I relatori del convegno, dal titolo "Indagini recenti sul contenimento della flavescenza dorata della vite", saranno Carlo Duso, professore ordinario di Entomologia generale e applicata presso il Dipartimento DAFNAE dell’Università di Padova e Rita Musetti, professore ordinario presso il Dipartimento TESAF, Unità di Ricerca di Patologia Vegetale, dell'Università di Padova. “L’obiettivo di questo convegno - prosegue Curto - è di ottenere nuove informazioni sullo status quo e sulla reale efficacia delle attuali sostanze attive ammesse in viticoltura; informazioni che consentiranno di pianificare strategie efficaci di contenimento”. I lavori del convegno, che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale di Valdobbiadene, saranno preceduti dalla cerimonia di consegna del Premio di Studio della Fondazione Valdobbiadene Spumante, che quest’anno sarà conferito a Pietro Merotto, neo laureato in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche all’Università degli Studi di Padova, con la tesi sulla “Distribuzione spazio-temporale di Scaphoideus titanus in vigneti biologici”.

Carlo Duso dal 2010 al 2018 è stato presidente del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Viticole ed enologiche a Conegliano. È membro dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. La sua attività di ricerca ha affrontato le seguenti tematiche: lotta biologica e integrata, ecologia e comportamento degli acari fitoseidi, effetti collaterali dei prodotti fitosanitari.

L'attività di ricerca di Rita Musetti è focalizzata su temi legati all'interazione molecolare pianta-patogeno con particolare riferimento alle risposte citologiche, biochimiche e molecolari delle piante ospiti ai fitoplasmi. Negli ultimi anni la ricerca si è focalizzata in particolare sui meccanismi che regolano la risposta immune del floema a seguito dell’infezione da fitoplasmi, sia in piante coltivate sia in piante test. La sua attività di ricerca è testimoniata da numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.