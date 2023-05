In una società complessa e articolata come la nostra, che stimola ma che anche mette a dura prova i percorsi di crescita di bambini e ragazzi, è sempre più importante porre un’attenzione ai temi del potenziale umano, dei talenti, delle emozioni, dell’innovazione formativa e dell’innovazione metodologica didattica nell’ottica della promozione del benessere degli studenti. Per questo motivo risulta fondamentale divulgare il tema della “Plusdotazione” a tutti i livelli, in particolare quello scolastico e specialistico, in modo tale da riconoscere ed individuare in maniera sempre più rapida gli studenti plusdotati (ovvero circa il 5-6% della popolazione) per supportarli in un percorso di crescita sereno. Spesso, infatti, questi ragazzi vengono chiamati geni o bambini sopra le righe, mentre altre volte si confondono e diventano vittime di diagnosi sbagliate. Alcuni non emergono e altri si sentono emarginati. In realtà sono tanto intelligenti quanto sensibili e, spesso, soli.

Ed è proprio su queste basi che è stato pensato il convegno formativo “Plusdotazione: E-ducare il talento” in programma sabato 6 Maggio 2023 a Roncade, presso la Sala consigliare "Sandro Pertini" in Via San Rocco 8D, a cui seguiranno tre workshop in simultanea all’interno delle sale della Biblioteca Comunale in Via Virgilio Dall’Acqua 25. L’evento, orientato alla sensibilizzazione e alla divulgazione sul tema della “Plusdotazione” a tutti i livelli (in particolare quello scolastico e specialistico) e che vedrà al suo interno anche la presentazione del progetto innovativo “Sportello Plusdotazione”, è proposto dalle Associazioni Step-net ODV e CTS Gifted aps, in collaborazione con Eupsiche, e gode del patrocinio del Comune di Roncade. Tra i destinatari, invece, ci sono: dirigenti scolastici, insegnanti, educatori, allenatori, studenti universitari esperti della salute, psicologi, pediatri, neuropsichiatri, medici rappresentanti di Enti, Fondazioni, Università e, soprattutto, genitori con figli plusdotati o comunque interessati alla tematica.

«Il convegno, per la qualità dei relatori e della proposta progettuale, si propone come evento di alto livello culturale volto a divulgare la tematica della “Plusdotazione” - dichiara il vicesindaco Sergio Leonardi – L’obiettivo è quello di porre le basi per individuare gli studenti plusdotati e i loro bisogni peculiari, proponendo metodologie e buone pratiche che mirino a promuovere l’inclusione dei ragazzi e il loro successo formativo. Il focus degli interventi sarà per questo dedicato all’importanza dei contesti educativi nei percorsi di crescita dei bambini plusdotati, mettendo in evidenza risorse, rischi e bisogni, per poi proporre strategie e modelli educativi adeguati».

PROGRAMMA

- 09.00 ACCOGLIENZA

- 09.15 SALUTI ISTITUZIONALI

Dott.ssa Pieranna Zottarelli - Sindaco di Roncade

Dott. Sergio Leonardi – Vicesindaco e Assessore politiche sociali, lavoro e personale

Dott.ssa Viviane Moro - Assessore all’Istruzione

Roberto Cogognato - Presidente FIN VENETO

- 09.30 Intervento funzionario MIM e saluti Segreteria del Ministro

- 10.00 Dott.ssa Viviana Castelli, Presidente Step-net ODV, trainer e peer educator “La Plusdotazione: origini e nuovi orizzonti”

- 10.30 Dott.ssa Isabella Beraldo, psicologa e psicoterapeuta “Identità e autostima in bambini e ragazzi plusdotati”

- 11.00 coffee-break

- 11.30 Prof.ssa Sara Riscazzi, docente e responsabile comitato scuola di Step-net ODV “La Plusdotazione tra i banchi”

- 12.00 Dott.ssa Mariasole Zurleni, Presidente CTS Gifted aps, psicologa “I progetti a misura di gifted”; Dott.ssa Eleonora Pizzolato, responsabile comunicazione Step-net ODV “La rete virtuosa di Step-net”

- 12.30 Question Time

- 13.00 Chiusura convegno

- 13.00-14.30 PAUSA

WORKSHOP

Nel pomeriggio si terranno tre workshop tematici in contemporanea nelle aule del primo piano della Biblioteca Comunale:

- Workshop clinico: “Plusdotazione tra pregiudizio e identità” condotto dalle Dott.sse N. Nadali e I. Beraldo

- Workshop didattico: “Buone pratiche per il benessere a scuola degli studenti gifted” condotto dalla Dott.ssa S. Benetton e dalla Prof.ssa S. Riscazzi

- Workshop educativo: “La cassetta degli attrezzi” condotto dalle Dott.sse V.Castelli e M.Zurleni

Ogni workshop ha la durata di 1h e mezza ciascuno, verranno tutti replicati una volta, e si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Al costo di 50 euro per i soci CTS Gifted, e di 60 euro per i non soci, sarà possibile partecipare a due workshop a scelta tra i tre proposti. L'iscrizione online ai worshop è obbligatoria a questo link, e le preferenze dovranno essere comunicate il giorno dell'evento (nel limite dei 25 posti disponibili).