Convegno "Leggi con me" dedicato agli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)

Leggi con me è il convegno dedicato agli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) in programma venerdì 5 maggio alle ore 17 nell’Auditorium di Villa Zanetti a Villorba (Treviso).

Promosso dall’associazione Rocking Motion Aps e da Fondazione Zanetti Ets, è un’opportunità per insegnanti, educatori, genitori e persone interessate a saperne di più sul tema degli interventi assistiti con gli animali, più comunemente conosciuti come pet therapy. Un focus particolare sarà posto sul progetto Con-Fido di Rocking Motion, uno spazio dedicato a bambini e bambine che stanno incontrando particolari difficoltà nella lettura a voce alta, attivo nella provincia di Treviso grazie alla collaborazione con le scuole, Pubbliche Amministrazioni e le famiglie.

L’appuntamento è promosso in collaborazione con AIUCA - Associazione Italiana Utilizzo Cani d’Assistenza, BRAT - Biblioteca dei Ragazzi di Treviso e con il patrocinio dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana. Ad aprire i lavori saranno Mauro Pizzigati presidente della Fondazione Zanetti Ets e Giulia Angelon presidente di Rocking Motion Aps.

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) promuovono e valorizzano la relazione tra l’uomo e l’animale dove questa rappresenti una risorsa per entrambi. Comprendono un’ampia gamma di interazioni che hanno come obiettivo la cura, la riabilitazione, l’educazione e la promozione del benessere e della qualità di vita. Possono rappresentare, già di per sé, una fonte di beneficio per la società: gli animali domestici, infatti, possono svolgere anche un importante ruolo di mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi.

Della loro valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa ne parlerà Marcello Galimberti formatore IAA e presidente di AIUCA, la prima associazione in Italia ad occuparsi di interventi assistiti dagli animali domestici e attiva da 30 anni.

Da 3 anni proprio a Treviso e a Sarmede, l’associazione Rocking Motion con il progetto Con-Fido vuole sostenere la lettura, dedicando uno spazio speciale a bambine e bambini con bisogni di apprendimento altrettanto speciali. L’iniziativa nasce per accompagnare bimbi tra i 6 e 7 anni in un percorso di letture assistite con l’ausilio del cane, per affrontare le difficoltà nella lettura a voce alta e acquisire sempre maggiore serenità e confidenza, incoraggiare l’abitudine alla lettura e favorire la relazione e la comunicazione. A seguire i bambini, individuati in collaborazione con l’Ufficio Educazione e Diritto allo Studio, è un’equipe di esperti che comprende una logopedista, una veterinaria esperta in IAA, le coppie coadiutore-cane formate in ambito IAA e il personale responsabile della Biblioteca Comunale. Membri fondamentali del team sono i reading dog, Maya, Emmy, Lola e Ugo: il cane aiuta infatti a recuperare una comunicazione sincera e profonda, basata sulla spontaneità e sul gioco, stimolando i bimbi a riprendere fiducia in sé stessi.

Traguardi e prospettive del progetto promosso saranno presentati da Giovanna Donà, veterinaria esperta in IAA e responsabile dell’Ufficio IAA dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, Fiamma De Salvo responsabile BRaT - Biblioteca Ragazzi di Treviso, Alice Scotti Marcello vicepresidente di Rocking Motion Aps e project manager di Con-Fido, Annalisa Trevisan e Francesca Filiberti logopediste e referenti di intervento e Ylenia Biondo coadiutrice IAA.

La partecipazione è gratuita.

Iscrizione online: https://bit.ly/leggiconme-5maggio

Per informazioni

Fondazione Zanetti Ets - T 0422 312680 - fondazionezanetti-ets.org

Rocking Motion Aps - T 3494419906 - www.rockingmotion.org